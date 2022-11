Pakistansk eksleder beskylder ny leder for at ville dræbe ham

Den mistænkte siger også, at han er vred over, at den tidligere premierministers konvoj støjer og overdøver kaldet til bønnen fra moskéen.

Imran Khan kører igennem Pakistan i et protest-optog. Da konvojen blev angrebet torsdag blev én dræbt og ti såret.

Khan gik af i april, efter at han tabte en tillidsafstemning i Pakistans parlament.

Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

Opløsningen blev dog erklæret ugyldig af den pakistanske højesteret, og Khan tabte afstemningen. Han er blevet bandlyst fra at stille op i fem år.

Til trods for det er Imran Khan stadig populær i hjemlandet.

Shehbaz Sharif erstattede Khan på posten premierminister.