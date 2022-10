Forbundskansler Olaf Scholz har skåret igennem et længere sejpineri internt i den tyske regering og givet grønt lys for, at et kinesisk statsrederi kan købe sig ind i en del af havnen i Hamborg, Tysklands største.

Beslutningen har åbnet for en intens debat om, hvorvidt Tyskland er ved at gøre sig for økonomisk afhængigt af Kina.