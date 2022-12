26/12/2022 KL. 11:30

For abonnenter

Midt i sprængfarlig konflikt med russiske lejesoldater og terror vil EU oprette en ny militær mission

Efter næsten 10 år med en fejlslagen vestlig militær indsats har islamistiske terrorgrupper vokset sig stærkere, mens Rusland via brutale lejesoldater har styrket Putins fodfæste i den urohærgede afrikanske Sahel-region. Nu åbner et presset EU en ny militærmission, som Danmark for første gang kan sende soldater til. Den nytiltrådte forsvarsminister er tavs i sagen, som splitter Folketingets partier.