Tysklands udenrigsminister raser mod Putin: »En dikteret fred er ikke fred«

»Det handler i Europa ikke om sikkerhed med Putins Rusland, men om sikkerhed fra Putins Rusland.«

Tyskland har i nogle perioder af krigen fået kritik for ikke at være hurtig og ambitiøs nok i dets støtte til Ukraine. For tiden spiller netop tysk våbenhjælp dog en markant rolle, mens Rusland sender droner og missiler ind over Ukraine. Tyskland har nemlig leveret adskillige Gepard-antiluftskytssystemer samt en endnu mere avanceret antiluftskytsystem af typen Iris-T. Derudover er yderligere tre Iris-T-systemer blevet lovet til ukrainerne.