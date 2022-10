Musk vil fortsat levere gratis satellit-internet til Ukraine

Anmodningen om støtte til at betale for satellitter, vedligehold og drift kom, få dage efter at Musk bad Ukraine om få afsluttet krigen ved at overgive dele af landet til Rusland.

- Fuck af, er mit diplomatiske svar til dig, skrev Ukraines ambassadør i Tyskland, Andrij Melnyk, der ellers tidligere har rost Musk for at levere internet.

- Det eneste, du får ud af det, er, at ingen i Ukraine vil købe dit Tesla-lort. Held og lykke med det, skrev ambassadøren videre.

Mykhailo Podoljak, der er rådgiver for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde fredag, at man ville finde en løsning, sådan at internettet ville forblive tændt over Ukraine.

- Lad os være ærlige. Om man kan lide det eller ej, så hjalp Elon Musk os med at overleve i de mest kritiske øjeblikke i krigen, skrev han på Twitter.