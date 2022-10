Musk vil fortsat levere gratis satellit-internet til Ukraine

Fredag bad han da også den amerikanske regering om støtte, hvis satellitinternettet skulle forblive tændt i Ukraine. Han blev bakket op af flere af sine højtstående ansatte, der sagde, at SpaceX ikke har økonomien til at forsætte tjenesten.

Ifølge Musk koster det virksomheden i omegnen af 20 millioner dollar - cirka 153 millioner kroner - om måneden at levere internet til Ukraine.

Anmodningen om støtte til at betale for satellitter, vedligehold og drift kom, få dage efter at Musk bad Ukraine om få afsluttet krigen ved at overgive dele af landet til Rusland.