Verdensnaturfonden: Dyrearter og natur forsvinder om ørerne på os

- Det kan godt være, at man slipper godt fra det første eller anden gang, men på et eller andet tidspunkt falder flyvemaskinen ned, siger Bo Øksnebjerg.

De mange tabte dyrearter vil have store konsekvenser for fremtiden og fremtidige generationer, fortæller han.

- Rapporten viser, at hvis vi ikke får vendt tilbagegangen, risikerer vi fødevaremangel, store områder med tørke, og det vil forværre klimakrisen.

WWF kalder på politisk handling, når verdens ledere skal mødes ved FN’s Biodiversitetskonference, COP15, i Canada i december.

- Vi har brug for, at politikerne aftaler at indføre en juridisk bindende aftale, der forpligter alle verdens lande til at give os noget af denne her natur tilbage.