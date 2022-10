Rusland: Facebook er en ekstremistisk organisation

Meta meddelte den 10. marts, at platformen i modsætning til normalt ville tillade erklæringer som ”død over de russiske invasionsstyrker”, men ikke klare trusler mod civile.

Meta s øverste leder for globale anliggender, Nick Clegg, har senere justeret udmeldingerne, så de nye regler kun gælder for personer, der anvender de to sociale medieplatforme i Ukraine.

Den russiske efterretningstjeneste, FSB, spillede under retssagen en vigtig rolle. Blandt andet lød det fra en talsmand, at ” Meta -organisationens aktiviteter er rettet mod Rusland og dets væbnede styrker”.

Hvad det præcis betyder for Meta at være på listen over ekstremistiske organisationer, vides ikke.