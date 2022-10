Rekordmange migranter krydser farlig jungle i håb om at nå USA

Blandt dem er 21.570 mindreårige.

Hele sidste år tog 133.726 migranter turen gennem junglen fra Colombia til Panama. Panamanske myndigheder vurderer, at tallet i år kan have rundet 160.000 i løbet af de første dage af oktober.

De fleste migranter flygter fra fattigdom og vold og med et håb om at nå til USA. Langt størstedelen kommer fra Venezuela.

- Der har allerede været et hidtil uset antal venezuelanere, der har sat deres liv på spil ved at krydse den tætte jungle mellem Syd- og Mellemamerika, siger lederen af Den Internationale Organisation for Migranter i Panama, Giuseppe Loprete.