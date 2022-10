Tidligere bankchef deler Nobelprisen i økonomi med professorer

Bernanke var centralbankchef i USA fra 2006 til 2014 under præsidenterne George W. Bush og Barack Obama. Han hyldes for sin analyse af Depressionen, som var en omfattende økonomisk krise i 1930’erne.

Diamond og Dybvig, som begge er professorer ved henholdsvis Chicago-universitetet og Washington Universitet i Missouri, bliver hædret for at vise, hvordan banker ”tilbyder en optimal løsning” ved at fungere som mellemmand mellem opsparing og investering.

De to professorer viste også, hvordan bankerne er sårbare over for såkaldte bankstormløb. Det er, hvad man kalder det, når usædvanligt mange bankkunder pludselig hæver deres penge i banken på samme tid.