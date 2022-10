Grønlands Gandhi kæmpede for inuitterne

Hans stålsatte virke i organisationen har gennem hans liv indbragt ham et hav at hæderstitler, og i 2004 tildelte dronning Margrethe ham ridder af Dannebrogordenen af 1. grad.

Udnævnt til æresdoktor

Da rektoren for det amerikanske Dartmouth College i 2012 udnævnte Aqqaluk Lynge til æresdoktor for universitet, fremhævede han inuitforkæmperens ikkevoldelige metoder til at opnå rettigheder for inuitter og andre oprindelige folk.

I den forbindelse blev han både sammenlignet med den amerikanske borgerrettighedsforkæmper Martin Luther King og det indiske fredsikon Mahatma Gandhi.

I 2021 kunne Aqqaluk Lynge skrive endnu en hæderstitel på cv’et. Denne gang fra inuitforkæmperens nuværende hjemby, Nuuk, da universitetet Ilisimatusarfik gjorde Lynge til æresdoktor for netop sit arbejde for det grønlandske folk både nationalt og internationalt.