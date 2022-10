Irans ayatollah giver USA og Israel skylden for uro

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, beskylder Irans to ærkefjender - USA og Israel - for at have opildnet til de protester, der har bredt sig i Iran.

- Disse optøjer og usikkerheden står USA og det falske zionistiske besættelsesregime bag, og det samme gør deres betalte agenter med hjælp af forræderiske iranere i udlandet, siger ayatollahen.