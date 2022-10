Danmark arbejder for EU-sanktioner mod Iran

Jeppe Kofod og resten af EUs udenrigsministre mødes om knap to uger. Her vil eventuelle sanktioner være på dagsorden.

Mandag er det to uger og tre dage siden, at den 22-årige kvinde døde i moralpolitiets varetægt. Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Siden har folk i Iran været på gaden i store protester landet over. Mindst 50 mennesker har mistet livet under urolighederne.

Flere andre europæiske lande har talt om sanktioner. Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, sagde torsdag, at hun ønsker et fælles europæisk modsvar efter Mahsa Aminis død. EU’s udenrigschef, Josep Borrell, har også bebudet, at sanktioner skal på dagsorden.