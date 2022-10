Under en improviseret køretur i omegnen af byen Akron i Ohio fik en bilist pludselig øje på en ung mand, der med bar overkrop stod i vejsiden og tomlede den.

Føreren af bilen trådte hårdt på bremsen, og den unge i vejsiden, den 18-årige Steven Hicks, forklarede, at han var på vej til Ohio Musical Appreciation Day i Chippewa Lake Park for at høre en rockkoncert.