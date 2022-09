Amnesty: Meta bør give erstatning til rohingyaer over hadtale

Ifølge nyhedsbureauet AFP har repræsentanter mod rohingyaer lagt sag an mod Facebook i Storbritannien og USA.

I sagsanlægget i USA, der er indgivet i Metas hjemstat Californien i december sidste år, beder rohingyaerne om 150 milliarder dollar - svarende til 1150 milliarder danske kroner.

Amnesty International skrev i juni i år til Meta for at forholde selskabet beskyldningerne i rapporten og give det mulighed for at svare på kritikken, men Meta har afvist at give en kommentar, lyder det i pressemeddelelsen.