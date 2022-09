Rusland vil anmode om et møde i FN’s Sikkerhedsråd om lækager på de to gasledninger ud for Bornholm. Det oplyser udenrigsministeriet i Moskva.

- Rusland agter at indkalde til et officielt møde i FN’s Sikkerhedsråd i forbindelse med provokationerne om gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, skriver talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Sakharova, på et onlinemedie.