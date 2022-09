Hvem sprængte hul på Nord Stream? Tre lande er bragt i spil

Ukraine

Normalt har Ukraine intet at gøre med Østersøen og derfor heller ingen kapaciteter i området. Samtidig har den ukrainske i forvejen lille flåde været ude af spillet siden krigens begyndelse. Teorien bliver dog undersøgt - blandt andet holder Tyskland i den førnævnte artikel i Tagesspiel muligheden åben for, at Ukraine har gjort det.

Arnold Dupuy, der er chef for en forskningsgruppe under Nato, er også gået til citat i svenske SVT og fortalt, at muligheden også holdes åben i forsvarsalliancen. Han taler dog nærmere om grupper tilknyttet Ukraine - eller Rusland - som den mulighed, man undersøger i den forbindelse.

»Det kan være grupper, som er imod Kreml (den russiske regering, red.) – muligvis fra Ukraine eller andre steder. Det kan også være prorussiske aktivister eller ansatte,« lyder Dupuys kommentar til den teori.

Det mulige motiv, som nævnes, er, at Ukraine vil kunne vinde ved, at Rusland får skylden for yderligere at skubbe til Europas energikrise, og modstanden mod Putin dermed øges. Det taler omvendt imod den teori, at en opdaget indblanding af Ukrainske kræfter risikerer at sætte Vestens støtte til landet over styr.

USA

USA har evnerne. Det er den første forudsætning for, at stormagten er blevet nævnt i denne sammenhæng.

Ser man rundt på sociale medier er det samtidig en video med Joe Biden fra 7. februar og et tweet fra en tidligere polsk minister, der bruges som argumenter for en mulig amerikansk indgriben.

Videoen med USA’s præsident er fra et pressemøde i ugerne op til Ruslands invasion af Ukraine. På pressemødet svor Joe Biden, at »der ikke længere vil være en Nord Stream 2,« hvis Rusland invaderede Ukraine. Det fik han dog på sin vis allerede ret i to uger senere, da Tyskland 22. februar - to dage før krigens udbrud - meddelte, at gasledningen ikke ville blive taget i brug.

Det omtalte tweet er fra Radek Sikorski, der var Polens forsvarsminister fra 2005-07. Tirsdag aften tweetede han et billede af gaslækket med teksten ”tak, USA” vedhæftet. Han har siden gjort det helt klart, at der ikke er tale om hverken satire eller misforståelse, men en egentlig tro på, at det altså er USA, der har sprængt hul i ledningerne, for at afskære Ruslands eksportmuligheder.