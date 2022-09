Mens Putin har ladet vente på sig, er det regnet ned over russerne med fordømmelser og kritik af planerne. Et samlet EU har igennem EU’s chef for udenrigsaffærer, Josep Borell, sagt, at »EU fordømmer på det stærkeste disse planlagte, ulovlige ”folkeafstemninger”, som er i strid med de lovlige og demokratisk valgte ukrainske myndigheder.«

Frankrigs præsident Emmanuel Macron har også fordømt planerne. Det samme har Tyrkiets præsident Erdogan, som på nogle områder har et samarbejde med Putin og Rusland - Erdogan har åbent sagt, at samtlige besatte områder, inkl. Krim, skal gives tilbage til Ukraine.