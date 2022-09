Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger, at det er hans indtryk, at Vladimir Putin ønsker at afslutte krigen i Ukraine hurtigst muligt.

Udmeldingen fra Tyrkiets leder kommer i et interview med amerikanske PBS Newshour. Her oplyser Erdogan, at han for få dage siden havde en omfattende snak med Ruslands præsident under