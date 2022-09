Verdensledere reagerer vredt på "falske folkeafstemninger" i Ukraine

– Disse afstemninger er en fornærmelse mod principperne om suverænitet og territorial integritet, som underbygger det internationale system, siger præsident Joe Bidens nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder Ruslands bebudede folkeafstemninger i det østlige Ukraine for ”en parodi”. Det skriver AFP.

– Jeg mener, at det Rusland lancerer her, er en parodi. Enhver stemme for annektering ville være juridisk meningsløs, siger Macron til journalister i New York ved FN’s Generalforsamling.