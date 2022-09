Alla Pugatjova fremsatte kritikken søndag aften på sociale medier, og hun bad om at komme på listen over ubekvemme kritikere.

Hun krævede et stop for ”drab på vores drenge”, og på de vildledende forklaringer, som har gjort Rusland til en paria.

En anledning til Pugatjovas udspil menes at være, at komikeren Maxim Galkin, som er gift med Pugatjova, fredag blev opført på listen over såkaldte udenlandske agenter.

Anledningen var, at Galkin, som er blevet kendt som studievært i tv og som imitator, er blevet anklaget for at politiske handlinger og for at have taget imod penge fra Ukraine. Det har det statslige nyhedsbureau Interfax oplyst.