I juli foreslog budgetkommissær Johannes Hahn at bruge mekanismen til at tilbageholde 70 pct. af de penge, som Ungarn modtager via tre store regionale støtteprogrammer. Han mente, at det var »proportionelt«.

Hvorvidt kommissionen støtter forslaget, vides ikke endnu.

Senest onsdag skal kommissionen dog beslutte, om den vil gøre alvor af truslen og rent faktisk undlade at sende milliarder af EU-kroner til Ungarn.

Indgrebet skal i så fald godkendes af et kvalificeret flertal blandt de enkelte medlemslande i EU.

Forandringer på vej

Allerede inden kommissionen har truffet sin beslutning, lover den ungarske regering dog bod og bedring.

I den lokale avis Népszava løftede en af Orbáns ministre sløret for et større reformprogram, som angiveligt offentliggøres i sin helhed på mandag.

Den ungarske regering mener tilsyneladende at landet bl.a. trænger til en ny antikorruptionsenhed og regler til at sikre indsigt i offentlige indkøb.

Budskabet kan ingen tage fejl af: Regeringen i Budapest trænger penge og vil gerne forhandle.

Spørgsmålet er så, hvor små indrømmelser kommissionen vil acceptere.

Flere iagttager frygter et uskønt kompromis.

»Jeg mener, at der bør stilles tydeligere betingelser for den ungarske regering,« siger Sándor Rónai.

Konkret opfordrer han kommissionen til at kræve Orbáns tilslutning til Den Europæiske Anklagemyndighed, før der udbetales flere penge. Anklagemyndigheden efterforsker bl.a. misbrug af EU-midler.

At hårde krav fra EU kan iscenesættes som udefrakommende indblanding og spille Orbán et martyrkort på hånden, bekymrer ikke Rónai.

»Jeg tror på et tidspunkt, at propagandaen bliver for lidt, og Orbán vil blive set som synderen frem for martyren,« siger han.