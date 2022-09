Regnen pisker ned over Keflavik Air Base i én uendelighed.

Alligevel holder de mange arbejdsmaskiner ikke stille. En gul tromle, adskillige gravkøer og lastbiler udjævner og asfalterer et gigantiske areal. Her kan på sigt være plads til op imod 14 flyvemaskiner af typen P-8; et af Natos bedste våben i kampen mod russiske ubåde i Nordatlanten.