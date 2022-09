10/09/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Attentatforsøg i Argentina udløser bølge af opbakning til kontroversiel vicepræsident

Argentinas polariserende og korruptionsanklagede vicepræsident, Cristina Fernández de Kirchner, oplever massiv politisk opbakning, efter at hun i torsdags på heldigste vis overlevede et attentatforsøg. I fredags gik titusindvis på gaden i Buenos Aires for at vise deres opbakning.