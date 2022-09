Fredag mødes finansministrene fra G7-landene, der består af USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada og Japan.

De ventes alle at støtte et globalt prisloft på russisk olie, siger unavngivne kilder ifølge mediet Financial Times.

Når det gælder den russiske olie, så er det G7-landenes plan at indføre et prisloft for råolie fra 5. december og et loft på raffinerede produkter 5. februar, skriver avisen.