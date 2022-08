Sovjetunionens sidste leder Mikhail Gorbatjov er død

Vesten anså Gorbatjov for at være en helt for 30 år siden.

Mange i hans hjemland så anderledes på, at han gik med til at opløse Sovjetunionen og opgive kontrollen med de østeuropæiske lande.

Han indgik en nedrustningsaftale med USA i 1987 og trak den sovjetiske hær ud af Afghanistan i 1989.

Samtidig nægtede han at anvende våbenmagt over for de befolkningsgrupper i Østeuropa, der gjorde oprør mod deres kommunistiske regeringer.

I 1990 fik han Nobels fredspris for sin indsats for nedrustningen.