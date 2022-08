Overblik: Gorbatjov beundres og hyldes af verdens ledere

Ifølge Biden havde Gorbatjov både fantasien til at se, at en anden fremtid var en mulighed, og modet til at risikere hele sin karriere for at opnå det.

- Resultatet var en mere tryg verden og større frihed for millioner af mennesker, skriver Biden, som kalder Gorbatjov en ”sjældent set leder”.

* Boris Johnson, premierminister i Storbritannien:

- Det er trist at høre om Gorbatjovs død. Jeg har altid beundret det mod og den integritet, han udviste, da han sikrede, at Den Kolde Krig fik en fredelig afslutning, skriver Johnson.

- I tiden med Putins aggression i Ukraine er hans utrættelige indsats for at åbne det sovjetiske samfund stadig et eksempel for os alle sammen, tilføjer han.