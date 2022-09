The Kyiv Independent var knap gået i luften, da Rusland invaderede Ukraine. To måneder nåede det at runde, da holdet bag pludseligt gik fra at være journalister til krigsreportere, som nu dagligt risikerer deres liv.

Mediets direktør, Daryna Shevchenko, er i disse dage på en rundtur til forskellige vestlige medier i et samarbejde med ngo’en International Media Support, der støtter pressefrihed og uafhængig journalistik. Hun fortæller, hvordan hun og hendes medarbejdere i løbet af en enkelt nat måtte lægge hele deres strategi om og som det på daværende tidspunkt eneste engelsksprogede ukrainske medie i stedet begynde at arbejde i døgndrift for at dække de russiske angreb.