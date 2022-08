Amazonas har oplevet sin værste dag for skovbrande i knap 15 år

Antallet er næsten tre gange så højt, som det var på den dag, der er blevet kaldt ”ildens dag” i august 2019.

Her udførte landmænd en koordineret plan for at afbrænde fældet regnskov i delstaten Para i det nordlige Brasilien.

Dengang sendte brandene tyk røg hele vejen til São Paulo, der ligger 2500 kilometer væk.

Der er ingen indikationer på, at de mange brande mandag var en del af en koordineret plan, forklarer Alberto Setzer, der er chef for afdelingen for brandovervågning i Inpe.