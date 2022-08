FN slår alarm: Ukrainske krigsfanger bliver holdt i bure

FN advarer Rusland mod at gennemføre en plan om at stille krigsfanger for retten til offentlig skue i Mariupol.

Det sker, efter at bystyret i den russisk-besatte by Mariupol på Telegram har delt billeder, der angiveligt viser ukrainske krigsfanger, der bliver holdt til fange i bure i et koncerthus i byen.

»Jeg