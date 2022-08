En politisk krise i Pakistan er på nippet til at springe ud som en åben og uforudsigelig magtkamp mellem den tidligere premierminister Imran Khan og den siddende regering med retssystemet fanget i et indviklet spil af anklagepunkter og juridiske finesser.

Magtkampen har raset, siden Imran Khan blev afsat efter en mistillidsafstemning den 10. april. Han tabte afstemningen, efter at en række medlemmer af hans regeringsparti, PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf), var gået over til oppositionen, og efter at han forgæves havde forsøgt at få det juridiske system til at erklære afstemningen i parlamentet for ugyldig.