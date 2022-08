Ukraine bliver nu beskyldt for at stå bag en bileksplosion nær Ruslands hovedstad, Moskva. Her blev datteren af den indflydelsesrige russiske ideolog og Putin-allierede Alexander Dugin dræbt.

Meget tyder da også på, at ukrainere kan stå bag det, vurderer Flemming Splidsboel, der er seniorforsker med speciale i Rusland ved Dansk Institut for Internationale Studier.