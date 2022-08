Gazprom lukker for gassen til Tyskland i tre dage

I løbet af de tre dage, som vedligeholdelsesarbejdet ventes at vare, skal den eneste fungerende turbine på kompressorstationen Portovaya have et eftersyn, siger Gazprom.

Specialister fra tyske Siemens Energy kommer til at samarbejde med Gazprom om eftersynet.

En talsperson for den tyske styrelse for forsyningssikkerhed siger fredag aften, at situation overvåges tæt af både styrelsen, gasindustrien og det tyske ministerium for økonomi og klima.

Siden Ruslands invasion har Tyskland haft travlt med at gøre sig selv uafhængig af russisk gas.

Gaslagrene i landet er i øjeblikket 78 procent fyldt.

Tysklands afhængighed af russisk gas har skabt alvorlige bekymringer for mangel for de mange, der bruger gas til at opvarme deres hjem i de kolde vintermåneder.