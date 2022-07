Presset på den europæiske gasforsyning er steget yderligere, efter det russiske selskab Gazprom mandag meldte ud, at kapaciteten på gasrørledningen Nord Stream 1 fra Rusland til Tyskland fra onsdag vil blive reduceret til 20 pct.

Leverancen var i forvejen dalet til 40 pct., og tirsdag var EU’s energiministre til et ekstraordinært topmøde for at forberede sig på et scenarie, hvor russerne helt lukker for gassen. EU-Kommissionen vedtog en frivillig opfordring til medlemslandene om at reducere gasforbruget med 15 pct. indtil næste forår.