Det var i sidste uge, at landmanden Kelly Anderson fra Maricopa i staten Arizona viste sine udtørrede jorder frem for journalisten fra nyhedsbureauet AP. Han lå på knæ og lod den støvede, gulnede jord smuldre gennem sine hænder, mens fotografen tog billeder af ham.

Normalt producerer Kelly Anderson afgrøder til den amerikanske blomsterindustri. Han lejer også marker ud til farmere. Men nu ser det ud til, at hans forretning inden for en overskuelig fremtid kan være slut. For de næste år kommer han til at mangle det allermest basale for mennesker i verden.