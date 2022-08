Modviljen mod de flygtninge fra Syrien, som igennem årene er flygtet til Tyrkiet pga. den blodige borgerkrig, er i det seneste år steget markant i den tyrkiske befolkning. Det har bl.a. fået den 35-årige syriske flygtning Nesrin, der ikke ønsker at få sit efternavn i avisen, til at fortryde, at hun under flygtningekrisen i 2015-2016 ikke turde sætte sig i en båd for at komme til Grækenland og videre op igennem Europa.