10 personer er fanget i kollapset kulmine i Mexico

- Vi håber på at få dem sikkert ud, tilføjede han.

Han fik meldt ud, at der var ni minearbejdere fanget, men det er senere blevet rettet af myndighederne til, at tre er reddet ud i live, mens der endnu er ti fanget dernede.

Myndighederne har senere tilføjet, at minearbejderne var i gang med at foretage udgravninger, hvor de kom for tæt på et område, der var fyldt med vand. Det oversvømmede tunnelen og fik minen til at kollapse.

Flere nervøse pårørende til minearbejderne er mødt op og prøver at få informationer fra redningsfolkene og myndighederne. Flere græder, mens andre prøver at trøste dem.