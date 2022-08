Mexicos ekspræsident er mistænkt for hvidvask

Ekspræsidenten menes også at have bånd til to firmaer, der vandt lukrative kontrakter med den mexicanske stat under hans regeringsperiode.

I juli skrev Nieto på Twitter, at han var ”sikker på, at jeg får lov til at svare på alle spørgsmål om mine aktiver over for de kompetente myndigheder og påvise deres lovlighed”.

Andres Manuel Lopez, der overtog præsidentembedet fra Nieto i 2018, har flere gange fordømt påstande om, at hans forgængere skulle være involveret i korruption.

Sidste år udskrev præsidenten en folkeafstemning, der omhandlede, hvorvidt tidligere præsidenter kunne retsforfølges.

Afstemningen trak langtfra nok vælgere i stemmeboksen til, at den var bindende.