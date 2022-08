Jeppe Kofod: Vi må ikke automatisk tro at kornaftale fungerer

Efter kornaftalen mellem Ukraine og Rusland sejlede det første skib med korn mandag af sted fra havnen i den ukrainske by Odesa.

Men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ”vil gerne appellere til ikke at være naiv” trods nyheden om, at flere tusinde måske kan blive brødfødt.

- Den måde, Rusland fører krig på i Ukraine, er en brutalitet og umenneskelighed, som jeg ikke troede fandtes. Men det ser vi altså udspille sig. Så den her aftale er her, men lad os nu se, om den kommer til at fungere, og Rusland også respekterer sin del.