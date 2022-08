FN-aftaler bestod testen: Første skibsladning korn sendt afsted fra Ukraine

For første gang siden Rusland invaderede Ukraine for lidt mere end fem måneder siden, lykkedes det mandag at sende et skib lastet med korn afsted fra den ukrainske havn Odesa.

Det Sierra Leone-indregistrerede bulkskib ”M/V Razoni”, der har siddet fast i havnen siden februar, blev omkring kl. 07.30 dansk tid ledt igennem en dødsensfarlig labyrint af miner, som det ukrainske forsvar har lagt ud i det kystnære farvand for at forhindre russiske angreb.