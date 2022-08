Lektor om kornaftale: Rusland er på udkig efter partnere

Mens Ukraine får tiltrængte penge i statskassen ved, at landet nu igen kan eksportere korn, så håber Rusland på, at aftalen kan føre til nye samarbejdspartnere.

Det mener Claus Mathiesen, der er lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine.

- Rusland har et behov for ikke at komme til at stå som den, der er hindrende for, at korn bliver eksporteret. Og at der dermed opstår hungersnød – eller i hvert fald fødevareproblemer – i de lande, man gerne vil være venner med, siger Claus Mathiesen.