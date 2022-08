New Zealands grænser er helt åbne efter to års forsigtighed

Fra natten til mandag lokal tid var det igen muligt for besøgende, der skal have visum for at komme ind i landet, og folk på studentervisum at komme ind i New Zealand.

Desuden tillader New Zealand nu igen krydstogtsskibe og fritidsyachter fra andre lande at anløbe landets havne.

Der er krav for de fleste besøgende om, at de skal være vaccinerede mod coronavirus, og de skal tage to test efter ankomst. Der er dog ingen krav om karantæne, når man kommer ind i landet.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, siger mandag i en tale, at den sidste del af grænseåbningen er et stort øjeblik.