Røde Kors kræver inspektion på sted med dræbte ukrainske krigsfanger

Udover de 50 dræbte, som Rusland har oplyst om, blev 73 såret.

- Familier må snarest modtage nyt om og svar på, hvad der skete med deres kære. Parterne må gøre alt, hvad der er i deres magt, herunder at gennemføre en upartisk undersøgelse for at hjælpe med til at fastslå de kendsgerninger, der lå bag angrebet, skriver ICRC i en erklæring.

Rusland hævder, at det var ukrainske styrker, der fredag gennemførte angrebet på fængslet, hvor fangerne var interneret. De brugte det USA-fremstillede HIMARS-raketsystem til formålet, hed det. For at kunne Rusland give skylden for det.