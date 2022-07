Rusland siger, det vil lade FN og Røde Kors undersøge angreb på fængsel

Ifølge Ukraine var angrebet et forsøg fra russisk side på at ødelægge beviser på tortur og drab af krigsfanger.

Angrebet kan ifølge Ukraines militære efterretningstjeneste (GUR) også være udført af det russiske sikkerhedsfirma Wagner-gruppen. Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

GUR beskylder lederen af Wagner-gruppen, som driver en hær af lejesoldater, for at have beordret angrebet uden forinden at have konsulteret Ruslands forsvarsministerium.

Ifølge GUR har Wagner-gruppens bagtanke med angrebet været at skjule bedrageri med økonomiske midler, som Rusland har øremærket til lejre for ukrainske krigsfanger.

Tænketanken ISW skriver videre, at den er ude af stand til endeligt at vurdere, hvem af parterne, der er ansvarlig for angrebet mod fængslet.

Lørdag offentliggjorde det russiske forsvarsministerium en liste med navnene på 50 ukrainske krigsfanger, som blev dræbt i angrebet, og 73 krigsfanger, som blev såret.

Ifølge separatister i området blev 53 fanger dræbt.