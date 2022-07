Torsdag begynder verdens overforbrug af naturens ressourcer

Her kan du læse mere om, hvordan det sker:

* Hvert år beregnes det antal dage, som Jordens biokapacitet er i stand til at holde til verdens forbrug. Biokapaciteten er et udtryk for, hvor mange ressourcer naturen kan genskabe på et år.

* Antallet af dage sammenholdes derefter med verdens faktiske forbrug - det såkaldte økologiske aftryk - for at finde ud af, hvornår verdens forbrug bliver til et overforbrug.

* Global Footprint Network bruger data fra blandt andet FN.

* Datoerne for tidligere år regnes på ny hvert år. Det skyldes, at forskere hele tiden bliver klogere på Jordens biokapacitet. Samtidig ændres beregningsmetoderne fra tid til anden.

* Sammenligner man blot årets dato med den dato, man læste om sidste år, bliver det altså unøjagtigt.

* I 2021 blev Overshoot Day eksempelvis beregnet til at være 29. juli. I dette års beregninger er datoen for 2021 den 30. juli.

Kilder: Earth Overshoot Day.