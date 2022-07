Fra begge sider i krigen har der været flere forsøg på at få modstanderens soldater til at overgive sig. Russerne har truet ukrainske soldater med at »overgive sig eller dø«, mens Ukraine har lokket russiske soldater med penge og visum til vestlige lande for at hoppe af.

I denne uge kunne den russiske efterretningstjeneste, FSB, afsløre en operation udført af ukrainske agenter, der angiveligt forsøgte at lokke en række russiske piloter til at hoppe af sammen med deres fly.