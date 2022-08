14/08/2022 KL. 19:00

For abonnenter

I Antalya bor ukrainske flygtninge dør om dør med russiske turister

I forsøget på at fastholde en neutral position i Ukraine-krigen har Tyrkiet taget imod ukrainske flygtninge, men også holdt dørene åbne for russiske turister. Det har i feriebyen Antalya ført til en usædvanlig situation, som ikke er lige let for alle.