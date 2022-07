22/07/2022 KL. 13:27

Rusland sender brigade fra fjerne øer i Stillehavet for at kæmpe i Ukraine

Rusland mangler desperat soldater i Ukraine, og ingen garnisoner kan gå fri fra at bidrage med soldater til invasion. Enhedsmærker fra dræbte soldater afslører, at de fløj tæt på 8.000 km fra Stillehavet til Donbas for at ende som kanonføde i Ukraine. Det kan ifølge ekspert være udtryk for en snedig bagtanke hos Putin.