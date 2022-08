05/08/2022 KL. 14:45

»Bulgarerne har varme følelser over for russerne og vil aldrig vende sig mod dem«

Bulgarien har støttet de økonomiske sanktioner mod Rusland og hjælper med at reparere militært udstyr for Ukraine. Men mange bulgarere giver USA skylden for krigen og synes, at landet har taget en forkert kurs.