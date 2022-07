Verden ventes at runde otte milliarder indbyggere i år

- I 2020 faldt vækstraten for den globale befolkning til under en procent om året for første gang siden 1950, står der i rapporten.

Trods regionale forskelle ser John Wilmoth, der er direktør for FN’s befolkningsafdeling, muligheder i udviklingen.

- Når størrelsen på den gennemsnitlige familie bliver mindre, bliver det muligt for både familierne og samfundet at investere mere i hver enkelt barn og højne kvaliteten af uddannelse og udvikle den menneskelige kapital af befolkningen, siger han til dpa.